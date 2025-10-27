Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Bank of Japan (BoJ) wird diese Woche ihre geldpolitische Sitzung abhalten, so die Analysten von Postbank Research. Während der Inflationsdruck in Japan aufgrund der hohen Lebensmittelpreise weiter anhalte, könnte die BoJ die Zinsen vorerst noch beibehalten. Japans neue Premierministerin Sanae Takaichi, eine langjährige Befürworterin der "Abenomics", werde wahrscheinlich ein Konjunkturpaket vorbereiten. Der genaue Umfang des Pakets stehe zwar noch nicht fest, aber die BoJ dürfte erst einmal abwarten, was passiere. Größere Zinsschritte könnten derzeit möglicherweise eine hohe Marktvolatilität auslösen, was die BoJ vermeiden möchte. Außerdem werde in derselben Woche die geldpolitische Sitzung des amerikanischen Offenmarktausschusses (FOMC) stattfinden, von dem allgemein eine Zinssenkung erwartet werde. Die BoJ könnte daher bei dieser Sitzung zurückhaltend bleiben und ihre Zinssätze unverändert lassen. ...

