Brüssel (www.anleihencheck.de) - Nadège Dufossé, Global Head of Asset Allocation bei Candriam, äußert sich zu den aktuellen Entwicklungen an den Kapitalmärkten.Die Konjunktursignale seien nach wie vor widersprüchlich, die Datenlage sei durch den Stillstand in der US-Regierung getrübt und die Inflation steige wieder an. Dennoch würden risikoreiche Anlagen weiter ansteigen, angetrieben durch eine lockerere Liquiditätspolitik und die Erwartung einer Unterstützung durch die Zentralbanken. ...

