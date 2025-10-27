Bonn (www.anleihencheck.de) - Im August legte die britische Wirtschaft, wie von Analysten im Konsens erwartet, leicht um 0,1 Prozent gegenüber dem Vormonat zu, so die Analysten von Postbank Research.Die Wachstumszahlen für Juli seien nach unten korrigiert worden und würden nun einen Rückgang um 0,1 Prozent zeigen. Wachstumstreiber sei die Industrie (hier vor allem das verarbeitende Gewerbe) gewesen, die ihre Produktion um 0,4 Prozent gesteigert habe, während die Aktivität im Dienstleistungssektor stagniert habe und die Produktion im Baugewerbe um 0,3 Prozent zurückgegangen sei. Insgesamt deute sich damit für das dritte Quartal ein schwächeres BIP-Wachstum an als von der BoE mit plus 0,4 Prozent erwartet. ...

