Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank hat ihren Zinssatz für die Einlagefazilität seit Juni 2025 bei 2,00% belassen, so die Analysten von Postbank Research in ihrer aktuellen Ausgabe von "PERSPEKTIVEN Week up front".Zwischen Juni 2024 und Juni 2025 habe sie acht Zinssenkungen vorgenommen, die die Kreditkosten um insgesamt 200 Basispunkte gesenkt hätten, nachdem die Inflation ihr Ziel erreicht habe. Wie aus dem Protokoll der September-Sitzung hervorgehe, seien sich die EZB-Vertreter weitgehend einig, dass der derzeitige geldpolitische Kurs weiterhin mit dem mittelfristigen Inflationsziel von 2% vereinbar sei. Während einige Mitglieder die Inflationsrisiken als eher abwärts- und andere als eher aufwärts gerichtet ansähen, seien sich die Entscheidungsträger einig, dass das derzeitige Zinsniveau robust genug sei, um potenziellen Schocks inmitten der zweiseitigen Inflationsrisiken zu begegnen. ...

