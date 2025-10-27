Renaults Sportwagen-Marke Alpine bestätigt einen elektrischen Nachfolger für den A110. Die Produktion des aktuellen Verbrenner-Sportwagens wird Mitte 2026 eingestellt. Die neue Generation fährt anschließend nur noch rein elektrisch vor - und zwar auf Basis der konzerneigenen APP-Plattform. Nach voraussichtlich 30.000 produzierten Verbrenner-A110 soll Schluss ein: Alpine gibt bekannt, bis kommenden Sommer nur noch 1.750 Einheiten der aktuellen zweiten ...

