© Foto: Elke Münzel - CHROMORANGEAustraliens Verbraucherschutzbehörde verklagt Microsoft. Millionen Kunden sollen durch undurchsichtige Abo-Preise für KI-Dienste getäuscht worden sein.Australiens Verbraucherschutzbehörde ACCC hat Microsoft verklagt. Die Aufseher werfen dem US-Technologiekonzern vor, 2,7 Millionen Kunden in die Irre geführt zu haben, als Microsoft seine KI-Dienste "Copilot" in die Microsoft-365-Abos integrierte. Konkret wirft die Behörde dem Unternehmen vor, nicht klar offengelegt zu haben, dass Abonnenten die Möglichkeit hatten, Copilot abzulehnen und ihr bisheriges Abo ohne Aufpreis fortzuführen. Diese Option habe Microsoft erst erwähnt, nachdem Kunden begonnen hätten, ihr Abo zu kündigen. Preiserhöhung …Den vollständigen Artikel lesen ...
