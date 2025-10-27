Marc Zoll, Direktor für ethisch-nachhaltige Geldanlage der Missionszentrale der Franziskaner GmbH, erläutert im One-on-One-Gespräch mit Mein-Geld-Chefredakteurin Isabelle Hägewald, wie sich der Fonds in einem anspruchsvollen Marktumfeld behauptet und welche Faktoren die Performance bestimmen. Nachhaltigkeit Fonds Investment Finanzen MeinGeldMedien FrankfurterKreis Auf der Suche nach mehr Informationen rund ums Thema Investment, Fonds & Co? Hier werden Sie fündig: https://www.mein-geld-medien.de https://www.mein-geld-medien.de/meingeldtv/

