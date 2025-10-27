Für wen ist die Fondsfamilie der Franziskaner-Helfen geeignet - und welche Art von Anlegern spricht sie besonders an? Marc Zoll, Direktor für ethisch-nachhaltige Geldanlage der Missionszentrale der Franziskaner GmbH, erläutert dies im One-on-One-Gespräch mit Mein Geld-Chefredakteurin Isabelle Hägewald und verrät, was das ganz Besondere an diesem Fonds ist. Nachhaltigkeit Fonds Investment Finanzen MeinGeldMedien FrankfurterKreis Auf der Suche nach mehr Informationen rund ums Thema Investment, Fonds & Co? Hier werden Sie fündig: https://www.mein-geld-medien.de https://www.mein-geld-medien.de/meingeldtv/Quelle: Mein Geld TV
