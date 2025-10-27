Original-Research: Berentzen-Gruppe AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu Berentzen-Gruppe AG Unternehmen: Berentzen-Gruppe AG ISIN: DE0005201602 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 27.10.2025 Kursziel: 9,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt, CIIA

Berentzen behauptet Ergebnisniveau im Q3 trotz rückläufiger Umsätze



Die am 23.10. veröffentlichten detaillierten 9M-Zahlen bestätigen die vorläufigen Ergebnisse (vgl. Comment vom 15.10.) und unterstreichen die im Q3 erreichte Margenstabilität. Mit einem Konzernumsatz von 119,4 Mio. EUR, einem EBITDA von 12,0 Mio. EUR und einem EBIT von 5,6 Mio. EUR liegen die 9M-Kennzahlen weiterhin hinter dem Vorjahr. Gleichzeitig konnte das Q3-EBIT trotz rückläufiger Umsätze nahezu stabil gehalten werden - ein klarer Hinweis auf operative Disziplin und Kosteneffizienz.



[Tabelle]



Spirituosen unter Druck: Das Segment Spirituosen bleibt die Hauptbelastung. Die Kernmarken Berentzen (Umsatz 9M: -6,9% yoy) und Puschkin (-18,2% yoy) litten unter der anhaltenden Konsumzurückhaltung sowie nicht realisierten Vermarktungsmaßnahmen im LEH. Einzig die Premiumhandelsmarken zeigten leichte Zuwächse (+2,9%), was die selektive Nachfrage in höherwertigen Sortimenten verdeutlicht. Insgesamt verzeichnete das Segment einen Umsatzrückgang von 6,2% yoy.



Alkoholfreie Getränke als Wachstumstreiber: Der Umsatzrückgang um 21,6% auf 26,2 Mio. EUR ist vor allem auf die Veräußerung des Mineralbrunnenbetriebs Grüneberg sowie die Einstellung der Marke St. Ansgari zurückzuführen. Bereinigt fällt der Rückgang deutlich moderater aus. Positiv hervorzuheben bleibt die Fokusmarke Mio Mio (+7,6% yoy), deren Rollout des Dosengebindes und geplante Produktinnovationen für 2026 die strategische Bedeutung als Wachstums- und Margentreiber weiter festigen.



Finanzlage und Ausblick: Trotz zuvor gesenkter Umsatzguidance auf 165-169 Mio. EUR hält das Management die EBIT-Guidance von 8,0-9,5 Mio. EUR unverändert. Die Stabilisierung der Margen im Q3, die verbesserte Eigenmittelquote (36,7%) und der gesunkene Verschuldungsgrad (0,89) unterstreichen die finanzielle Robustheit des Konzerns. Für Q4 wird ein EBIT auf Vorjahresniveau (3,0 Mio. EUR) erwartet, was die Erwartung einer fortgesetzten operativen Disziplin bestätigt.



Strategische Weichenstellung ab 2026: Die angekündigte Neuausrichtung fokussiert sich noch stärker auf margenstarke Marken, die Erschließung neuer Vertriebskanäle und gezielte Portfolioinnovationen. Besonders die Effekte der Portfoliobereinigung insbesondere der Ausstieg aus dem Mineralwassergeschäft - dürften ab 2026 zunehmend positiv auf die Rentabilität wirken. Unter der Annahme einer nachhaltigen Margenerholung bleibt die mittelfristige Wachstumsstory der Berentzen-Gruppe voll intakt.



Fazit: Die Detailzahlen bestätigen den im Q3 sichtbaren Trend zunehmender Ergebnisstabilität trotz rückläufiger Umsätze. Berentzen demonstriert in einem herausfordernden Marktumfeld Kostendisziplin und eine stärkere Fokussierung auf profitable Marken. Kurzfristig dürfte die Profitabilität von konsequenter Effizienzsteigerung profitieren, während ab 2026 strukturelle Effekte aus der Portfoliostraffung und Markenfokussierung zusätzliche Margenimpulse liefern sollten. Wir bestätigen unsere positive Einschätzung der Aktie mit einem Kursziel von 9,00 EUR.







