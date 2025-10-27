Berater, Coach, Investor, Ehrenamt - oder einfach mal nichts tun? Eine ehrliche Auseinandersetzung mit neuen Rollen und Identitäten - erlebt und geschildert von dem ehemaligen Makler und heutigen Nachfolgepraktiker Gerald Mützel. Ein Beitrag von Gerald Mützel, Nachfolgeberater bei MÜTZEL BSV, ehemaliger Inhaber und Vorstand der MÜTZEL Versicherungsmakler AGDer Verkauf eines Versicherungsmaklerbetriebs ist mehr als eine geschäftliche Transaktion - es ist ein tiefer Einschnitt im Leben des Inhabers. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
