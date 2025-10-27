Berater, Coach, Investor, Ehrenamt - oder einfach mal nichts tun? Eine ehrliche Auseinandersetzung mit neuen Rollen und Identitäten - erlebt und geschildert von dem ehemaligen Makler und heutigen Nachfolgepraktiker Gerald Mützel. Ein Beitrag von Gerald Mützel, Nachfolgeberater bei MÜTZEL BSV, ehemaliger Inhaber und Vorstand der MÜTZEL Versicherungsmakler AGDer Verkauf eines Versicherungsmaklerbetriebs ist mehr als eine geschäftliche Transaktion - es ist ein tiefer Einschnitt im Leben des Inhabers. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.