Ein Jahr nach der Fusion zur BarmeniaGothaer ist die Zusammenlegung des Maklervertriebs abgeschlossen. Versicherungsmakler profitieren von einem breiten Angebotsspektrum und individuellen Lösungen. Dennoch sieht Vertriebsvorstand Frank Lamsfuß Optimierungsbedarf. Interview mit Frank Lamsfuß, Vorstand für Vertrieb, Marketing und IT bei der BarmeniaGothaerHerr Lamsfuß, ein Jahr nach der Fusion - wie bewerten Sie heute die Integration des Maklervertriebs bei der BarmeniaGothaer? Was verläuft positiv, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
