Boston (www.anleihencheck.de) - Es scheint beschlossene Sache zu sein, dass die Fed Leitzinsen am 29. Oktober um 25 Basispunkte senken wird, insbesondere wegen der schwachen Arbeitsmarktzahlen, so Erik Weisman, Chefökonom bei MFS Investment Management.Die Daten für den Verbraucherpreisindex CPI für September würden aufgrund des Shutdowns auf einer begrenzten Stichprobe basieren und dürften die Entscheidung der Fed nicht beeinflussen. Die These, dass die Zölle lediglich einen "einmaligen Preisschock" ausgelöst hätten, scheine sich durchzusetzen. Auch die überraschend hohen Inflationszahlen im Dienstleistungssektor würden keine große Rolle spielen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...