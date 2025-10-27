Der Smart-Energy- und Ladeinfrastruktur-Spezial GridX aus dem E.ON-Konzern ernennt Anne B. Bicking zum neuen CEO. Sie war bisher Mitglied der Geschäftsleitung und CFO von E.ON Inhouse Consulting. Zudem wird die Führungsspitze von GridX in Kürze auf drei Personen erweitert. Die Neuaufstellung der Führungsspitze von GridX war notwendig geworden, weil der bisherige CTO und Co-Geschäftsführer Tobias Mitter zum 1. September zum Chief Information Officer ...

