LG Energy Solution kündigt die Einführung eines Batterie-Checks namens B.once an. Das Analysetool für den Gebrauchtwagenmarkt soll den Status einer Fahrzeugbatterie in wenigen Minuten grob bzw. in rund einer Stunde im Detail bestimmen können. LG Energy Solution will mit dem neuen Dienst Geschäftsfelder außerhalb der klassischen Batterieproduktion erschließen. Wie südkoreanische Medien berichten, kann B.once "wichtige Batterieinformationen wie Kapazität, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
