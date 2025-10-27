Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Das neue Bohrziel nutzt das Momentum, dass MAX Power mit den Fortschritten bei Kanadas erstem Multi-Ziel Programm für Natürlichen Wasserstoff aufgebaut hat

MAX Power Saskatchewan Natural Hydrogen Documentary Video

https://www.maxpowermining.com/NaturalHydrogen-NewEra/

Saskatoon, SK - 27. Oktober 2025 - Max Power Mining Corp. ("Max Power" oder das "Unternehmen") (CSE: MAXX - WKN: A3DJYU - OTCQX: MAXXF), baut das Potenzial für natürliche Wasserstoffvorkommen in Saskatchewan weiter aus. Das technische Team hat "Bracken" im Südwesten der Provinz, 15 km von der Grenze zu Montana entfernt, als erstes vorrangiges Bohrzielgebiet des Unternehmens außerhalb des 200 km langen Genesis-Trends identifiziert.

Highlights

Bracken liegt etwa 325 km südwestlich des Lawson-Ziels von MAX Power, das das erste Tiefbohrloch in Kanada sein soll, das speziell für natürliches Wasserstoffvorkommen genutzt wird. Die Bohrungen sollen am oder um den 7. November 2025 beginnen.

Bracken ist Teil des Grasslands-Projekts von MAX Power, das sich über 120.000 genehmigte Acres erstreckt und innerhalb einer vielversprechenden "mobilen Zone" liegt, die sich durch eine seltene Gesteinszusammensetzung, die Nähe zu bekannten Vorkommen von natürlichem Wasserstoff und Helium sowie eine andere regionale Fallenfunktion als Lawson auszeichnet.

MAX Power wird im Rahmen eines bereits geplanten und genehmigten seismischen Programms für Bracken neue proprietäre 2D-Seismikdaten erfassen, die voraussichtlich im vierten Quartal dieses Jahres aufgenommen werden.

Das seismische Programm für Bracken ist so angelegt, dass es ein besseres Bild von der vermutlich sehr bedeutenden Grundgebirgsstruktur liefern wird.

Die seismischen Daten werden mit dem Ziel ausgewertet, einen optimalen Bohrstandort zu ermitteln, während MAX Power sein "Test of Concept"-Bohrprogramm mit mehreren Bohrlöchern fortsetzt.

Steve Halabura P.Geo., Chefgeowissenschaftler bei MAX Power, kommentierte: "Bracken und Lawson sind gleichermaßen überzeugend. Bei Lawson ist die regionale Salzbarriere ("Versiegelung" und "Falle") der Schlüssel zu diesem Spielkonzept, während Lawson auch alle anderen Kriterien (Quellgestein, Migrationswege, Reservoirs) für eine potenzielle natürliche Wasserstoffansammlung erfüllt. Bei Bracken betrachten wir auf der Grundlage von Luft- und Schwerkraftdaten eine andere Muttergesteinszusammensetzung, und der regionale Treiber ist nicht eine Salzbarriere wie bei Lawson, sondern der Val Marie Arch, eine große Struktur, die sich nach Süden bis nach Montana erstreckt. Das macht die Exploration nach natürlichem Wasserstoff so spannend und erhöht die Chancen - Entdeckungen von natürlichem Wasserstoff können in verschiedenen geologischen Umgebungen erfolgen, genau wie bei Gold- und anderen Metallvorkommen. Saskatchewan verfügt über so viel noch unerschlossenes Land, dass wir 1,3 Millionen Acres genehmigtes Land und weitere 5,7 Millionen Acres in Bearbeitung haben. Die Skalierbarkeit und Optionalität sind beeindruckend.

Abbildung 1: Grasslands-Projekt

Für Geologen - Die "Felsen"

MAX Power hat gute wissenschaftliche Gründe dafür, Bracken neben Lawson und Lucky Lake auf dem Genesis Trend als weiteren wichtigen Schwerpunktbereich auszuwählen. Innerhalb der "mobilen Zone" bei Bracken gibt es lokal begrenzte Bereiche, die geophysikalisch durch eine geringe Schwerkraft gekennzeichnet sind - die Gesteine haben eine geringere Dichte und eine geringe magnetische Reaktion, was bedeutet, dass sie weniger magnetisch anfälliges Eisen enthalten. Es gibt auch Bereiche, die das Gegenteil aufweisen, d. h. eine höhere Dichte und eine signifikante magnetische Reaktion. Diese Gegenüberstellung geophysikalischer Eigenschaften ist charakteristisch für exotische Terrane, die während alter Gebirgsbildungsprozesse entstanden sind. Diese exotischen Terrane umfassen in der Regel wasserstoffanfällige mafische und ultramafische Gesteine, und im Fall des Bracken-Gebiets umfasst dieses exotische Terran ein seltenes Intrusivgestein namens "Karbonatit", das mit dem nahen Vorkommen von natürlichem Wasserstoff in der tiefen Untergrundschicht etwa 10 km nordwestlich in Verbindung steht.

Warum dies für Investoren wichtig ist

Die Identifizierung von Bracken markiert einen wichtigen Wendepunkt für das Unternehmen und unterstreicht die Skalierbarkeit und regionale Kontinuität seines Modells für natürlichen Wasserstoff. Mit mehreren hochprioritären Zielen in der gesamten Provinz - darunter die Lawson-Bohrung im Flaggschiff-Gebiet Genesis Trend, die bald Kanadas erste Tiefenbohrung zur Erforschung von natürlichem Wasserstoff sein wird - hat sich MAX Power von einem Explorationsunternehmen mit nur einem Projekt zu einer Plattform mit Entdeckungspotenzial auf Bezirksebene entwickelt.

Für Investoren erweitert diese Entwicklung den Umfang der Möglichkeiten erheblich. Das unterstützende regulatorische Umfeld, die Ressourcenausstattung und die geologischen Aussichten in Saskatchewan sowie die zunehmende Angleichung an nationale und globale Vorgaben für saubere Energie schaffen einzigartig günstige Voraussetzungen für den Übergang von der Exploration zur Kommerzialisierung von natürlichem Wasserstoff. Während MAX Power sein Multi-Well-Programm vorantreibt, festigt es weiterhin seine Position als weltweit führendes Unternehmen in einem Bereich, der sich zur transformativsten Entwicklung im Bereich der sauberen Energie des Jahrzehnts entwickeln könnte.

MAX Power Saskatchewan Dokumentarvideo über natürlichen Wasserstoff

https://www.youtube.com/watch?v=TXGDtTUbJ2c

MAX Power Präsentation über natürlichen Wasserstoff

Erfahren Sie mehr über die Vorteile von MAX Power im Bereich natürlicher Wasserstoff in Nordamerika, indem Sie auf den folgenden Link klicken:

https://www.maxpowermining.com/Maxpower_Hydrogen_Oct3_2025.pdf

Folgen Sie uns auf:

X (ehemals Twitter) x.com/MaxPowerMining

LinkedIn: linkedin.com/company/max-power-mining-corp

und indem Sie unserem Telegram-Kanal beitreten: t.me/MaxpowerMining

Über MAX Power

MAX Power ist ein innovatives Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Umstellung Nordamerikas auf Dekarbonisierung konzentriert. Das Unternehmen ist ein Vorreiter im schnell wachsenden Sektor für natürlichen Wasserstoff, wo es eine dominante Landposition auf Distriktebene mit etwa 1,3 Millionen Acres (521.000 Hektar) an Genehmigungen aufgebaut hat, die vielversprechende Explorationsgebiete mit großem Potenzial für natürliche Wasserstoffvorkommen abdecken. Für den Beginn der Bohrungen im vierten Quartal 2025 wurden erste Bohrziele mit hoher Priorität identifiziert. MAX Power verfügt außerdem über ein Portfolio von Grundstücken in den Vereinigten Staaten und Kanada, die sich auf kritische Mineralien konzentrieren. Diese Grundstücke werden durch eine Diamantbohrentdeckung aus dem Jahr 2024 im Willcox Playa Lithium Project im Südosten von Arizona hervorgehoben.

Im Namen des Vorstands:

Mansoor Jan, CEO

Max Power Mining Corp.

info@maxpowermining.com

15 Innovation Boulevard

Saskatoon, SK, S7N 2X8

Kanada

Investor Relations:

Chad Levesque

Tel.: +1-306-981-4753

Über diese Pressemitteilung:

Die deutsche Übersetzung dieser Pressemitteilung wird Ihnen bereitgestellt von https://www.aktien.news - Ihrem Nachrichtenportal für Edelmetall- und Rohstoffaktien. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.akt.ie/nnews.

Rechtliche Hinweise

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze darstellen, einschließlich National Instrument 51-102 - Continuous Disclosure Obligations. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Annahmen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den hierin ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, durch Wörter wie "antizipieren", "glauben", "anstreben", "schätzen", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "können", "werden", "könnten", "würden", "sollten" oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Diese Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen, und die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf sie zu verlassen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem das geplante Bohrprogramm des Unternehmens und dessen Zeitplan.

Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management zum Zeitpunkt der Veröffentlichung für angemessen hält, einschließlich Annahmen hinsichtlich der Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen, des rechtzeitigen Erhalts der erforderlichen Genehmigungen sowie der allgemeinen Geschäfts-, Wirtschafts- und Kapitalmarktbedingungen.

Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten erhebliche Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den ausdrücklichen oder impliziten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: Marktbedingungen und Anlegerstimmung; Schwankungen der Rohstoffpreise; Risiken, die mit der Mineralexploration und -erschließung verbunden sind, einschließlich Betriebsrisiken, unerwarteter geologischer Bedingungen, Unfällen und Verzögerungen; die Verfügbarkeit und der Zeitpunkt der Finanzierung; die Fähigkeit, Genehmigungen und behördliche Zulassungen zu erhalten; die Ungewissheit der Bohr- und Explorationsergebnisse; die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; sowie Veränderungen des politischen, regulatorischen oder rechtlichen Umfelds, die sich auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens auswirken könnten.

Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste nicht vollständig ist. Weitere Informationen zu Risiken, Annahmen und Unsicherheiten finden Sie in den laufenden Offenlegungsunterlagen des Unternehmens, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Weder die CSE noch ihr Regulierungsdienstleister übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81554Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81554&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA57778R1001Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20077459-max-power-erweitert-potenzial-entdeckung-natuerlichem-wasserstoff-325-km-suedwestlich-bohrung-genesis-trend