Strategische Partnerschaft dient der Gründung der Firma Cambridge Isotope Laboratories, Pvt. Ltd. im Genome Valley in Hyderabad zur Steigerung der internationalen Produktion und Bereitstellung von isotopenangereicherten chemischen Lösungen für die Pharma- und Elektronikbranche

TEWKSBURY, MA und HYDERABAD, INDIEN / ACCESS Newswire / 27. Oktober 2025 / Cambridge Isotope Laboratories, Inc. (CIL) und Chemtatva Chiral Solutions, Pvt. Ltd. (CCS), ein führender Anbieter von chiralen Lösungen und Spezialchemikalienlösungen, geben die Unterzeichnung einer Absichtserklärung (Memorandum of Understanding) zur Gründung der Firma Cambridge Isotope Laboratories, Pvt. Ltd. in Hyderabad (Indien) bekannt. Diese Initiative ist ein Meilenstein für die weltweite Expansion von CIL und stärkt die Kompetenzen des Unternehmens in der Entwicklung und Produktion von deuterierten Reagenzien sowie anderen isotopenangereicherten Produkten. Diese Partnerschaft wird die globale Lieferkette stärken, den Echtzeit-Support für Kunden in Asien verbessern und eine standortübergreifende Produktion für internationale Kunden ermöglichen, die auf Geschäftskontinuität setzen. Die zu gründende Firma Cambridge Isotope Laboratories, Pvt. Ltd. wird voraussichtlich im vierten Quartal 2025 offiziell den Betrieb aufnehmen, sobald die Auflagen zur Sorgfaltspflicht und die üblichen Abschlussbedingungen erfüllt wurden. Der Betrieb des neu gegründeten Unternehmens wird in bereits bestehenden CCS-Produktionsanlagen erfolgen, der Spatenstich für eine neu zu errichtende Anlage ist 2026 geplant. Die neue Produktionsanlage wird im indischen Genome Valley angesiedelt sein - einem aufstrebenden, 2.000 Acres großen Life-Science-Cluster in einem Vorort von Hyderabad.

Cliff Caldwell, CEO von CIL, merkt an: "Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit CCS und werden unser chemisches Knowhow bündeln und Technologien zur Skalierung entwickeln, um pharmazeutische und industrielle Anwendungen noch besser unterstützen zu können. Diese Initiative bringt zum Ausdruck, wie sehr wir uns dafür einsetzen, internationale Forschungs- und Entwicklungsinitiativen in wissenschaftlichen Bereichen zu fördern und zur Deckung des steigenden kommerziellen Bedarfs an deuteriummarkierten Produkten und Spezialchemikalien in der Pharma- und Elektronikbranche beizutragen.

Vishal Rajput, CEO von CCS, fügt hinzu: "Im Rahmen der Zusammenarbeit und des neu gegründeten Unternehmens werden die starke Infrastruktur und die umfassenden Fachkompetenzen von CCS in Indien genutzt und gleichzeitig die hohen internationalen Standards von CIL in den Bereichen Isotopenchemie, Qualitätssysteme, globale Logistik und Markteinführungskapazitäten integriert." Herr Rajput wird als General Manager die Geschäftsführung der neu gegründeten Firma Cambridge Isotope Laboratories, Pvt. Ltd. übernehmen. Das bestehende CCS-Geschäft bleibt unverändert, während die Kooperation dazu dient, noch mehr internationalen Kunden Zugang zu hochwertigen, isotopenmarkierten und nicht markierten Verbindungen zu ermöglichen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf nachgelagerten synthetischen Verbindungen und der Verpflichtung zur Einhaltung branchenspezifischer Produktqualitätsanforderungen.

Alle unter den Marken CIL, Eurisotop und CCS hergestellten Werkstoffe können von den indischen und internationalen Kunden nach wie vor über die bestehenden Vertriebskanäle bezogen werden. Weitere Einzelheiten zur Gründung und zu den betrieblichen Leistungen von Cambridge Isotope Labs Pvt. Ltd. werden in den kommenden Monaten mitgeteilt.

Über Cambridge Isotope Laboratories, Inc.

CIL, eine Tochtergesellschaft von Otsuka Pharmaceutical in Japan, ist der weltweit größte Hersteller und internationale Anbieter von stabilen Isotopen und stabilen isotopenmarkierten Verbindungen. Seit 1980 genießen die Produkte von CIL das Vertrauen von Partnerunternehmen in Industrie und Wissenschaft und werden in den Bereichen Forschung, Diagnostik, Umwelt, Pharmazie, medizinische Diagnostik, OLED sowie für industrielle Anwendungen eingesetzt. CIL verfügt neben zwei Standorten im Raum Boston (Massachusetts) über eine große Produktionsanlage für Isotopenanreicherung in Xenia (Ohio) sowie die Betriebsstätten CIL China, CIL Canada und ABX in Dresden (Deutschland), die auf radioisotopenmarkierte Verbindungen für die Krebsdiagnose und -behandlung spezialisiert ist, und Eurisotop in Saclay (Frankreich).

Über Chemtatva Chiral Solutions, Pvt. Ltd.

CCS ist ein 2021 gegründetes Unternehmen mit Sitz in Hyderabad, das sich auf chirale Chemie, Prozessentwicklung und kundenspezifische Synthese für die pharmazeutische und chemische Industrie spezialisiert hat. CCS ist ein vertrauenswürdiger globaler Partner im Bereich der Biowissenschaften und Anbieter von innovativen chemischen Lösungen, mit denen komplexe Herausforderungen bewältigt und der wissenschaftliche Fortschritt vorangetrieben werden.

