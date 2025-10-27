Folgendes Bezugsrecht ist vom 28.10.2025 bis einschliesslich 05.11.2025 auf Boerse Frankfurt handelbar:

The following subscription right will be tradable on Boerse Frankfurt from 28.10.2025 until 05.11.2025:



ISIN Mnemonic Longname

DE000A40ZVG1 BYW0 BayWa AG BZR



Alle weiteren Details entnehmen Sie bitte dem Rundschreiben 047/2025, abrufbar auf www.xetra.com.

For further details please check circular 047/2025, available on www.xetra.com.





