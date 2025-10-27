Die Aktie des brasilianischen Ölgiganten Petrobras stand zuletzt wieder unter starkem Abgabedruck. Seit Ende September ging es für den Kurs um bis zu -15% abwärts auf ein Tief bei 11,46 US$. Dazu trugen vor allem die schwachen Ölpreise bei. Jetzt gibt es aber mal gute Nachrichten. Sorgen diese bei der Aktie für eine Trendwende? Neuer Exportrekord Das staatliche Ölunternehmen hat im dritten Quartal einen neuen Exportrekord aufgestellt. Nach Unternehmensangaben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de