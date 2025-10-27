Die Aktie des brasilianischen Ölgiganten Petrobras stand zuletzt wieder unter starkem Abgabedruck. Seit Ende September ging es für den Kurs um bis zu -15% abwärts auf ein Tief bei 11,46 US$. Dazu trugen vor allem die schwachen Ölpreise bei. Jetzt gibt es aber mal gute Nachrichten. Sorgen diese bei der Aktie für eine Trendwende? Neuer Exportrekord Das staatliche Ölunternehmen hat im dritten Quartal einen neuen Exportrekord aufgestellt. Nach Unternehmensangaben ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.