Vibe-Coding ist jetzt auch bei Googles AI Studio angekommen. Dadurch sollen fertige Apps in wenigen Sekunden entstehen. Welche Vorteile Entwickler:innen abseits der Zeitersparnis durch das Feature erwarten. Immer mehr Programmierer:innen probieren sich im sogenannten Vibe-Coding. Durch das Entwickeln mit KI-Unterstützung können repetitive Aufgaben ausgekoppelt und aufwendige Arbeitsschritte erträglicher gemacht werden. Nachdem schon zahlreiche KI-Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n