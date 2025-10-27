© Foto: Richard Drew - picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Am Mittwoch entscheidet die Fed über den nächsten Zinsschritt - und zeitgleich berichten Apple, Amazon & Co. über ihre Gewinne. Eine Woche, die über den Kurs der Wall Street bis Jahresende entscheiden könnte.Die Finanzmärkte blicken mit Hochspannung auf diese Woche, in der die US-Notenbank Federal Reserve ihre nächste Zinsentscheidung trifft. Die Sitzung des Offenmarktausschusses (FOMC), die am Mittwoch endet, fällt mitten in eine Phase außergewöhnlicher Unsicherheit: Wegen des anhaltenden Regierungsstillstands in den USA liegen kaum aktuelle Wirtschaftsdaten vor - und doch dürfte die Fed ihre Zinssenkungen fortsetzen. Marktbeobachter rechnen nahezu geschlossen mit einem weiteren Schritt um …