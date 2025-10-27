Welche Krypto jetzt kaufen? XRP mit Aufschwung oder doch besser letzte Stunden bei Snorter nutzen?

XRP legt zum Wochenstart wieder Tempo zu. Nach mehreren Tagen Seitwärtsphase hat der Coin den Widerstand bei 2,63 US-Dollar nach oben durchbrochen und damit ein neues Signal für Trader geliefert. Das Handelsvolumen stieg innerhalb von 24 Stunden um rund 25 Prozent. Auch die Stimmung am Markt kippt deutlich in Richtung bullisch.

Hintergrund sind gleich mehrere Faktoren. Zum einen sorgt das neue Rahmenabkommen zwischen den USA und China für Entspannung im globalen Finanzsystem. Präsident Trump und Premier Xi wollen sich am 30. Oktober treffen, um den Handelskonflikt endgültig beizulegen. Schon die Ankündigung reicht, um Risikoassets wieder attraktiv zu machen und XRP profitiert besonders stark davon.

Auch institutionelle Investoren zeigen wieder Präsenz. Die Handelsvolumina auf der CME für XRP-Futures sind auf 26,9 Milliarden US-Dollar gestiegen. Der Rex-Osprey ETF hat bereits in seinem ersten Monat über 100 Millionen US-Dollar eingesammelt. Damit rückt XRP zunehmend in dieselbe Liga wie die großen ETF-Assets rund um Bitcoin und Ethereum.

Charttechnisch auf bullischem Kurs

Aus technischer Sicht bleibt das Bild positiv. Oberhalb von 2,62 US-Dollar verläuft die entscheidende Unterstützung. Solange dieser Bereich hält, ist der Aufwärtstrend intakt. Nächste Ziele liegen bei 2,80 US-Dollar und darüber bei 3,00 bis 3,66 US-Dollar. Die Indikatoren zeigen Stärke: Der RSI liegt bei 65 Punkten, kein überhitztes, aber deutlich konstruktives Niveau.

Trader sehen daher gute Chancen auf Anschlusskäufe. In Foren und Community-Kanälen kursieren Prognosen, wonach XRP noch heute die Marke von 2,80 US-Dollar erreichen könnte. Auch mittelfristig bleibt das Momentum freundlich. Für November liegt das obere Kursziel bei 3,04 US-Dollar, für Dezember bei 3,03 US-Dollar.

Zwar sind das keine garantierten Bewegungen, doch der Markt scheint bereit für eine weitere Etappe nach oben. Sollte der ETF-Handel ohne weitere Verzögerung starten, könnte XRP sogar die 3-Dollar-Marke nachhaltig überwinden,ein psychologisch wichtiger Bereich, der schon in der Vergangenheit als Schlüsselmarke für größere Bewegungen gedient hatte.

