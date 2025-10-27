Heimlich, still und leise hat die Evotc-Aktie in den letzten Wochen Boden gut gemacht. Heute gibt es einmal mehr kräftigen Rückenwind für die Papiere der Hamburger: Die Partnerschaft mit dem US-Pharmakonzern Bristol-Myers Squibb trägt Früchte. Für Fortschritte in der präklinischen Forschung zur Bekämpfung neurodegenerativer Krankheiten bekommt der Wirkstoffentwickler eine Meilensteinzahlung in Höhe von 25 Millionen US-Dollar (rund 21,5 Millionen Euro), wie Evotec heute meldete. Zu diesen Krankheiten, ...

