Norwegen glänzt gern als Vorbild bei Elektroautos und Wasserkraft. Doch nach dem Verkauf von Öl und Gas setzt es jetzt auch auf das umstrittene CCS. Tief unter der Nordsee soll die europäische Fossilindustrie ihre Sünden begraben. Dafür macht Norwegen den Europäer:innen ein Angebot: Mit Carbon Capture and Storage (CCS) fossiles CO2 loswerden. Denn unter dem Meeresboden der norwegischen Wirtschaftszone hinterließen die leer gepumpten Öl- und Gaslager ...

