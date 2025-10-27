Wien (www.fondscheck.de) - Die Fondsgesellschaft Fidelity International beendet die Co-Führungsstruktur im deutschen Wholesale-Geschäft, so die Experten von "FONDS professionell".Demnach führe Ulrich Sponer künftig alleine als Leiter Wholesale Deutschland den Drittvertrieb bei dem Asset Manager. Die bisherige Co-Verantwortliche Bettina Bosch übernehme wiederum die neu geschaffene Position als Leiterin des Geschäfts mit Versicherungen und Family Offices. Beide würden an Stefan Kuhn berichten, der den Vertrieb des Hauses in Kontinentaleuropa verantworte. ...

