Paris (www.fondscheck.de) - Das Ziel des DNCA Invest SRI Europe Growth (ISIN LU0870553020/ WKN A1KA8D) ist es, die paneuropäischen Aktienmärkte während des empfohlenen Anlagezeitraums zu übertreffen, so die Experten von DNCA Investments.Der Referenzindex STOXX EUROPE 600 Net Return EUR, der mit wieder angelegten Dividenden berechnet werde, werde für nachträgliche Vergleichszwecke zur Verfügung gestellt. Die Anleger würden darauf aufmerksam gemacht, dass der Verwaltungsstil diskretionär sei und ESG-Kriterien ("Umwelt, Soziales, Gesellschaft und Unternehmensführung") integriere. Um das Anlageziel zu erreichen, stütze sich die Anlagestrategie auf eine aktive Verwaltung mit Ermessensspielraum. ...

