Die Hamburger Verkehrsgesellschaft HADAG hat bei der SET Schiffbau- und Entwicklungsgesellschaft Tangermünde drei vollelektrische Fähren für den ÖPNV beauftragt. Die 30 Meter langen Hafenschiffe sollen bereits 2028 ihren Betrieb auf der Elbe aufnehmen. Die HADAG schafft Elektro-Fähren an, die im HVV-Liniendienst bis zu zwölf Stunden emissionsfrei zurücklegen können sollen. Mit den emissionsfreien Neubauten, die die formelle Typenbezeichnung "2030e" ...

