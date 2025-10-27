Mainz (ots) -
ZDF-Programmhinweis
Bitte aktualisierten Programmtext beachten:
Sonntag, 16. November 2025, 18.55 Uhr
Aktion Mensch - Glückszahlen der Woche
Der Verein GENETY fördert Kinder und Jugendliche - besonders die mit Fluchterfahrung. Diesmal begleitet Rudi Cerne ukrainische Teenager beim Dreh ihres eigenen Musikvideos.
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6146058
ZDF-Programmhinweis
Bitte aktualisierten Programmtext beachten:
Sonntag, 16. November 2025, 18.55 Uhr
Aktion Mensch - Glückszahlen der Woche
Der Verein GENETY fördert Kinder und Jugendliche - besonders die mit Fluchterfahrung. Diesmal begleitet Rudi Cerne ukrainische Teenager beim Dreh ihres eigenen Musikvideos.
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6146058
© 2025 news aktuell