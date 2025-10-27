© Foto: Nati Harnik/AP/dpa - dpa-Bildfunk

Berkshire Hathaway wagt sich nach dem Lubrizol-Flop erneut in die Chemiebranche: Der Milliardenkauf von OxyChem könnte genau zum richtigen Zeitpunkt erfolgen.Berkshire Hathaway wagt sich erneut in die Chemiebranche. Der Industriekonzern von Warren Buffett hat kürzlich einen Deal zum Kauf des Chemiegeschäfts von Occidental Petroleum für 13,7 Milliarden US-Dollar vereinbart. Es ist nicht der erste Vorstoß von Berkshire in diesem Sektor. Der erste Versuch verlief allerdings enttäuschend. Der Kauf des Spezialchemieherstellers Lubrizol im Jahr 2011 gilt rückblickend als Fehlinvestition. Lubrizol ist nach Einschätzung von Barron's kaum mehr wert als die 13,7 Milliarden US-Dollar (inklusive …