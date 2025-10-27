Der Kurs der Metaplanet-Aktie ist in den vergangenen Tagen etwas stabiler nach dem deutlichen Abverkauf der letzten Wochen gewesen. Doch kann jetzt die Erholung einsetzen? Oder geht es weiter bergab? Metaplanet auf Basis der BTC-Bestände bewertet Die Aktie von Metaplanet hat sich nach dem Abrutschen des Kurses in den vergangenen Wochen zuletzt wieder etwas stabilisieren können. Von Tiefstkursen um die 380 Yen stieg der Kurs auf 488 Yen. Allerdings ...

Den vollständigen Artikel lesen ...