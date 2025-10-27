Anzeige
Montag, 27.10.2025
Dow Jones News
27.10.2025 15:15 Uhr
DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 28. Oktober (vorläufige Fassung) 

=== 
*** 05:00 GB/HSBC Holdings plc, Ergebnis 3Q 
*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, September 
  07:00 DE/Siltronic AG, Ergebnis 3Q 
*** 07:00 CH/Novartis AG, Ergebnis 3Q 
*** 07:00 FR/BNP Paribas SA, Ergebnis 3Q 
  07:00 FR/Capgemini SA, Ergebnis 3Q 
*** 07:20 FR/Air Liquide SA, Ergebnis 3Q 
*** 07:30 DE/Symrise AG, Ergebnis 9 Monate 
*** 07:30 FR/Danone SA, Ergebnis 3Q 
  07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 3Q 
*** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator November 
     PROGNOSE: -22,0 
     zuvor:  -22,3 
*** 08:00 GB/Anglo American plc, Ergebnis 3Q 
*** 09:00 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 9 Monate 
*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Euroraum 
*** 10:00 EU/EZB, Quartalsbericht zur Kreditvergabe 3Q 
*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage September 
  11:30 DE/Auktion 2,20-prozentiger Bundesobligationen 
      mit Laufzeit Oktober 2030 im Volumen von 4 Mrd EUR 
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders 
*** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 3Q 
*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung eines 3-monatigen Langfristtenders 
*** 12:00 EI/BIP (vorläufig) 3Q 
  12:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 3Q 
  13:15 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 3Q 
*** 14:00 DE/Deutsche Börse AG, Analystenkonferenz zu 3Q-Ergebnis 
*** 15:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Oktober 
     PROGNOSE: 94,0 
     zuvor:  94,2 
  21:00 CH/Logitech International SA, Ergebnis 2Q 
  21:00 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 3Q 
*** 21:05 US/Visa Inc, Jahresergebnis 
 
    - DE/IAB-Arbeitsmarktbarometer 
    - DE/Amadeus Fire AG, Ergebnis 9 Monate 
    - US/Fed, Beginn der zweitägigen FOMC-Sitzung 
    - MY/Asean Gipfel (seit Montag) 
===

