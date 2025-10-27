DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 28. Oktober (vorläufige Fassung)

=== *** 05:00 GB/HSBC Holdings plc, Ergebnis 3Q *** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, September 07:00 DE/Siltronic AG, Ergebnis 3Q *** 07:00 CH/Novartis AG, Ergebnis 3Q *** 07:00 FR/BNP Paribas SA, Ergebnis 3Q 07:00 FR/Capgemini SA, Ergebnis 3Q *** 07:20 FR/Air Liquide SA, Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Symrise AG, Ergebnis 9 Monate *** 07:30 FR/Danone SA, Ergebnis 3Q 07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator November PROGNOSE: -22,0 zuvor: -22,3 *** 08:00 GB/Anglo American plc, Ergebnis 3Q *** 09:00 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 9 Monate *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Euroraum *** 10:00 EU/EZB, Quartalsbericht zur Kreditvergabe 3Q *** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage September 11:30 DE/Auktion 2,20-prozentiger Bundesobligationen mit Laufzeit Oktober 2030 im Volumen von 4 Mrd EUR *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders *** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 3Q *** 12:00 EU/EZB, Zuteilung eines 3-monatigen Langfristtenders *** 12:00 EI/BIP (vorläufig) 3Q 12:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 3Q 13:15 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 3Q *** 14:00 DE/Deutsche Börse AG, Analystenkonferenz zu 3Q-Ergebnis *** 15:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Oktober PROGNOSE: 94,0 zuvor: 94,2 21:00 CH/Logitech International SA, Ergebnis 2Q 21:00 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 3Q *** 21:05 US/Visa Inc, Jahresergebnis - DE/IAB-Arbeitsmarktbarometer - DE/Amadeus Fire AG, Ergebnis 9 Monate - US/Fed, Beginn der zweitägigen FOMC-Sitzung - MY/Asean Gipfel (seit Montag) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 27, 2025 09:42 ET (13:42 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.