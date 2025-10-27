Apple will die Kühlungstechnologie aus seinen aktuellen iPhone-Pro-Modellen in zukünftige iPad-Pro-Geräte integrieren. Die Dampfkammer-Technologie soll längere Hochleistungsphasen ermöglichen. Was das für Nutzer:innen bedeutet. Apple arbeitet an technischen Verbesserungen für die nächsten Generationen des iPad Pro. Das Unternehmen plant, die sogenannte Vapor Chamber, das Kühlsystem aus dem iPhone 17 Pro und 17 Pro Max, in seine Profi-Tablets zu übernehmen, ...

