Uber Technologies im Blick: Autonomes Fahren und KI als Wachstumstreiber

Die Aktie von Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007) stand zuletzt verstärkt im Rampenlicht. Am 24. Oktober schloss der Titel bei 94,07 Dollar, seit Jahresbeginn beträgt das Plus rund 56 Prozent. Anleger richten den Blick aktuell auf die Q3-Zahlen, die am 4. November vor Börsenstart veröffentlicht werden. Das Unternehmen hat den Termin offiziell bestätigt.
Im zweiten Quartal erzielte der Konzern 12,65 Milliarden Dollar Umsatz und ein GAAP-Ergebnis je Aktie von 0,63 Dollar, was leicht über den Erwartungen lag. Für Q3 erwarten Analysten erneut ein solides Wachstum. Strategisch setzt der Mobilitätsanbieter auf ein hybrides Netzwerk aus Fahrern und autonomen Partnerflotten. Ein zentraler Baustein ist die Kooperation mit Waymo. Seit Juni können Nutzer in Atlanta Robotaxis direkt über die Uber-App buchen, die Flotte soll sukzessive wachsen. Uber übernimmt die Logistik mit Reinigung und Laden, Waymo verantwortet Technologie und Betrieb. Zusätzlichen Schub bringt das Bündnis mit Avride. Am 22. Oktober meldete der Robotaxi-Entwickler Zusagen von bis zu 375 Millionen Dollar für den Rollout von 500 fahrerlosen Fahrzeugen bis Ende 2025. Auch Lieferroboter für Uber Eats sind Teil der Strategie, bereits in mehreren US-Städten aktiv. Für Dallas ist eine Robotaxi-Einführung bis Jahresende 2025 geplant.
Parallel stärkt Uber seine KI-Kompetenz. Beim Event "Only on Uber" kündigte das Management einen US-Pilot an, bei dem Fahrer in Leerlaufzeiten digitale Mikroaufgaben wie Bild-Uploads oder kurze Audioaufnahmen erledigen. Diese Daten fließen in AI-Modelle und werden über Uber AI Solutions koordiniert. Das Programm lief zuvor in Indien und startet nun in den USA. Die Chancen liegen in der Skalierung eines gemischten Netzes, das autonome Flotten punktgenau in Nachfragespitzen einbindet und so Kosten pro Kilometer senken kann. Risiken bleiben regulatorische Hürden und Sicherheit. Eine Untersuchung der US-Verkehrssicherheitsbehörde zu Waymo zeigt, dass Vorfälle die Einführung verzögern können.
Die Einschätzungen der Analysten sind überwiegend positiv. Der Konsens sieht die Aktie klar im Kaufbereich, die Zwölfmonatsschätzungen bewegen sich in einer Spanne von rund 106 bis 140 Dollar. Damit signalisiert der Markt ein solides Aufwärtspotenzial.
Uber Technologies Inc. Tageschart
Betrachtungszeitraum: 27.10.2020- 27.10.2025. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: ariva.de
Charttechnisches Bild
Kurzfristig konsolidiert der Kurs der Aktie nahe der 100-Tage-Linie, mittelfristig bleibt der Aufwärtstrend jedoch intakt. Die 100-Tage-Linie verläuft aktuell bei etwa 92,6 Dollar, die 200-Tage-Linie liegt um 84,5 Dollar. Der Schlusskurs vom 24. Oktober bei 94,07 Dollar lag damit knapp über der 100-Tage-Linie und deutlich über der 200-Tage-Linie. Das technische Bild signalisiert über die großen Durchschnitte weiterhin einen Bullenmarkt mit Schwankungen.
Für die kurzfristige Orientierung gelten 95 bis 96 Dollar als erste Hürde. Ein Ausbruch darüber könnte den Weg in Richtung 98 bis 100 Dollar öffnen und damit eine wichtige psychologische Marke überwinden. Auf der Unterseite bildet der Bereich um 92 Dollar eine zentrale Stütze nahe der 100-Tage-Linie, darunter folgt die Auffangzone an der 200-Tage-Linie bei 84 bis 85 Dollar.
