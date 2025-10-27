ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Under Armour auf "Buy" mit einem Kursziel von 7,50 US-Dollar belassen. Die Fundamentaldaten des Sportmodehändlers dürften im abgelaufenen Quartal mau gewesen sein, schrieb Jay Sole in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Der Markt schätze die Umsatzentwicklung in Nordamerika weiterhin als schwierig ein./rob/edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 05:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: US9043111072





© 2025 dpa-AFX-Analyser