Comply, der führende Anbieter von Technologie-Lösungen für Finanzunternehmen im Bereich Regulierung und Compliance, gab heute die Übernahme von Trailight bekannt, dem führenden britischen Anbieter von speziell entwickelten Lösungen für das Management von Verhaltensrisiken, Kompetenzrahmenwerken und globalen Rechenschaftspflichten.

Mit der Übernahme von Trailight wird Comply zur ersten und einzigen einheitlichen Compliance-Plattform, die Unternehmens-Compliance, Mitarbeiter-Compliance, individuelle Rechenschaftspflichtssysteme und Archivierungslösungen über verschiedene Rechtsordnungen hinweg zusammenführt. Die Übernahme stärkt die wachsende Präsenz von Comply in Europa, wo die Nachfrage nach modernen, integrierten Compliance-Lösungen angesichts immer umfangreicherer regulatorischer Rahmenbedingungen und Rechenschaftspflichten weiter zunimmt.

"Im vergangenen Jahr haben wir in ganz Europa ein bemerkenswertes Wachstum verzeichnet, da Unternehmen bestrebt sind, ihre Compliance-Technologie zu konsolidieren und mehr Transparenz hinsichtlich der Verpflichtungen von Unternehmen und Mitarbeitern zu schaffen", sagte Michael Stanton, CEO von Comply. "Trailight ist die perfekte Ergänzung zu dieser Strategie, da es unsere Reichweite erweitert, unsere Expertise im Bereich der Rechenschaftsrahmen vertieft und es uns ermöglicht, unsere Investitionen und unsere Dynamik auf den internationalen Märkten zu beschleunigen."

Die einheitliche Plattform verbindet nun alle Aspekte der Compliance von Mitarbeitern und Unternehmen, von Interessenkonflikten und persönlichen Kontotransaktionen bis hin zu Risikobewertung, Aufsicht, Richtlinien und Compliance-Kalender, in einem skalierbaren, cloudbasierten System.

Eine einheitliche Plattform für globale Compliance-Verantwortliche

Gemeinsam setzen Comply und Trailight einen neuen Standard für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften im Finanzdienstleistungsbereich. Die kombinierte Plattform ermöglicht es Unternehmen, Compliance-Programme weltweit mit lokaler Präzision zu verwalten und unterstützt den gesamten Lebenszyklus der behördlichen Aufsicht sowohl für Unternehmen als auch für Einzelpersonen.

Für Comply-Kunden : Trailight erweitert die Abdeckung auf internationale Rahmenwerke wie SMCR (Großbritannien), IAF und SEAR (Irland), IAC (Singapur) und MIC (Hongkong). Kunden erhalten erweiterte Funktionen für Verantwortungserklärungen, Governance-Mapping, Dokumentation angemessener Maßnahmen und Eignungsprüfungen alles innerhalb der Comply-Plattform.





"Durch den Beitritt zu Comply können wir unsere gemeinsame Mission beschleunigen, Compliance- und HR-Teams dabei zu unterstützen, die Aufsicht mit Technologien zu modernisieren, die für das sich wandelnde regulatorische Umfeld entwickelt wurden", sagte David McNair Scott, CEO von Trailight. "Gemeinsam bieten wir eine wirklich globale Plattform für menschenorientierte Compliance."

Beschleunigung der globalen Compliance durch Automatisierung

Die moderne, cloudbasierte Plattform von Trailight automatisiert Workflows für die Zuordnung von Vorschriften, Zertifizierungen, Verhaltensüberwachung und Kompetenzverfolgung, wodurch manueller Aufwand reduziert und die Transparenz erhöht wird. In Kombination mit der unternehmensgerechten Infrastruktur von Comply ermöglicht die integrierte Plattform Unternehmen, Governance in ihre täglichen Abläufe zu integrieren und Compliance-Programme effizient über Regionen hinweg zu skalieren.

Trailight hat sich bei seinen Kunden durch sein intuitives Design und seine umfassenden Funktionen einen Namen gemacht. Eine globale Tier-1-Bank beschreibt es als "die umfassendste Lösung für individuelle Rechenschaftspflicht auf dem Markt".

Torch Partners fungierte bei dieser Transaktion als exklusiver Verkaufsberater für Trailight.

Über Comply

Comply ist der führende Anbieter von Compliance-Software, Beratung und Schulungsressourcen für Finanzdienstleistungsunternehmen. Mit mehr als 5.000 Kunden und Hunderten von Mitarbeitern weltweit unterstützt Comply Chief Compliance Officers und ihre Teams dabei, regulatorische Verpflichtungen proaktiv zu verwalten, Risiken zu minimieren und mit Zuversicht zu skalieren.

Über Trailight

Trailight ist eine in Großbritannien ansässige Plattform für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, die Unternehmen bei der Verwaltung individueller Verantwortlichkeiten, der Durchführung von Kontrollen und der Umsetzung von Governance-Rahmenwerken wie SMCR, IAF, SEAR und ECOI unterstützt. Trailight basiert auf Automatisierung und Transparenz und bietet Unternehmen eine "goldene Quelle für personenbezogene Informationen" über verschiedene Rechtsordnungen hinweg.

