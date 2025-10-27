Hamburg (www.fondscheck.de) - Der Aramea Metaworld R Fonds (ISIN DE000A3DCAS4/ WKN A3DCAS) ist der erste aktiv gemanagte Fonds in Deutschland, der ausschließlich in Unternehmen investiert, die sich mit dem Auf- und Ausbau des Metaversums beschäftigen, so die Experten von Aramea Asset Management.Dabei werde - anders als bei bereits existierenden ETFs und Zertifikaten - nicht hauptsächlich auf die großen bekannten Titel gesetzt, die auch ein wenig im Metaversum aktiv seien, sondern eher auf die Pure Player fokussiert. Dabei seien sowohl Titel im Fokus, die die Infrastruktur schaffen würden, wie Hersteller von Virtual Reality Brillen oder Grafikkarten als auch Softwarehersteller und Plattformbetreiber. ...

