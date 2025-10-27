Die Hanauer Straßenbahn GmbH (HSB) hat in ihrem Busdepot an der Daimlerstraße 15 Ladepunkte installiert. Damit steht die Infrastruktur für die Ankunft der ersten E-Busse gegen Ende des Jahres. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um XXL-Stromer vom polnischen Hersteller Solaris. Die HSB gibt an, die erste Ausbaustufe ihres E-Bus-Ladeparks auf dem eigenen Betriebsgelände in Hanau abgeschlossen zu haben. Um welche Geräte es sich konkret handelt und wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...