Leapmotors Mittelklasse-SUV C10 wird vielfältiger. In Europa wird das Modellprogramm um eine Long Range-Variante mit 510 Kilometern Reichweite sowie eine fast 600 PS starke Allrad-Version erweitert. Von letzterer gibt es ein limitiertes Sondermodell. Leapmotor hat mit dem C10 eines der günstigsten Mittelklasse-SUV mit Elektroantrieb im Angebot. Ab 37.600 Euro bekommt man ein vollwertiges Familienauto, das sich nicht nur technisch, sondern auch in ...

