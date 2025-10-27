Berlin (ots) -Viele träumen von mehr Freiheit, Flexibilität und zusätzlichem Einkommen, doch der Einstieg ins Online-Business wirkt oft zu komplex, riskant oder unübersichtlich. Besonders Berufstätige und Quereinsteiger stehen dabei vor scheinbar unüberwindbaren Hürden. Doch genau hier setzt Tim Fröhlich mit seinem Script to Sales System an - einem erprobten Konzept, das Einsteigern den Weg in die digitale Selbstständigkeit erleichtert. Wie der Aufbau eines stabilen, profitablen Nebeneinkommens im digitalen Vertrieb ganz ohne Vorkenntnisse gelingt, erfahren Sie hier.Der Arbeitsalltag fordert seinen Tribut: Steigende Preise, stagnierende Löhne und wachsende Unsicherheit lassen viele über neue Einkommensquellen nachdenken. Das Internet erscheint dabei als verheißungsvolle Chance - täglich zeigen Social-Media-Plattformen Erfolgsgeschichten von Menschen, die online ihr Einkommen vervielfacht haben. Doch die Realität sieht oft anders aus. Wer seriöse Wege sucht, online Geld zu verdienen, wird schnell mit überzogenen Versprechen und unseriösen Anbietern konfrontiert. "Das größte Hindernis beim Sprung in die Selbstständigkeit ist nicht der fehlende Wille, sondern die Unsicherheit, welcher Weg wirklich machbar ist", warnt Tim Fröhlich, Entwickler des Script to Sales Systems. "Viele investieren in teure Tools oder dubiose Modelle - und scheitern an fehlender Erfahrung oder mangelndem Support.""Was wirklich zählt, ist ein praxiserprobtes System - Schritt für Schritt, leicht verständlich und mit ehrlicher Begleitung", fährt er fort. Gerade jetzt, in Zeiten unsicherer Arbeitsmärkte und wachsender Sehnsucht nach Freiheit, steigt die Nachfrage nach verlässlichen Wegen zur finanziellen Unabhängigkeit. Sein Script to Sales System bietet dafür die Lösung: ein praxisorientiertes Ausbildungskonzept, das den gesamten Prozess vom ersten Kundenkontakt bis zum erfolgreichen Abschluss abdeckt. Teilnehmer lernen, wie sie digitale Dienstleistungen verkaufen, Gespräche führen und nachhaltig ein zweites Einkommen aufbauen können - unterstützt durch Schulungen, Coaching und ein erfahrenes Team.Warum ist der Verkauf digitaler Dienstleistungen das ideale Geschäftsmodell für Einsteiger?Digitale Dienstleistungen bieten einen Zugang zum Online-Business, der in puncto Einfachheit, Skalierbarkeit und Risikoprofil kaum zu überbieten ist. Im Unterschied zu klassischen Modellen - etwa Dropshipping, E-Commerce mit physischen Produkten oder komplizierte Agenturdienstleistungen - braucht es weder hohe Startinvestitionen, eigenen Lagerbestand noch aufwendige Technik. "Unsere Teilnehmer benötigen keine spezielle Ausbildung, keine kaufmännischen Vorkenntnisse oder Programmiererfahrung. Sie bekommen von uns alles an die Hand - von Gesprächsleitfäden über umfassende Trainingsvideos bis zu persönlicher Begleitung im Alltag", betont Tim Fröhlich.Mit dem Verkauf digitaler Dienstleistungen profitieren Einsteiger von attraktiven Provisionen im Premiumbereich: Zwischen 10 und 20 Prozent des Auftragswertes pro Abschluss sind realistisch - das entspricht bereits mit wenigen erfolgreichen Gesprächen Einnahmen von 5.000 bis 10.000 Euro monatlich oder mehr. "Es ist unsere Mission, unternehmerische Freiheit für jeden zu ermöglichen - ohne Umwege, Kapitalbedarf oder komplizierte Technik", so Tim Fröhlich.Schritt-für-Schritt zum Erfolg: So läuft das Script to Sales SystemIm Gegensatz zu vielen Programmen setzt Tim Fröhlich mit dem Script to Sales System auf einen transparenten, eng geführten Ablauf: Jeder Teilnehmer wird systematisch durch den gesamten Prozess des Aufbaus und Betriebs eines Geschäftsmodells im digitalen Vertrieb begleitet. "Unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung führt vom ersten Kennenlernen der Branche, über den Kontakt mit potenziellen Kunden, bis hin zu professionellen Gesprächstechniken, Abschlussstrategien und weiterführendem Marketing - alles aufeinander aufbauend und sofort im eigenen Tempo umsetzbar", so der Experte.Die Ausbildung vereint Videokurse, wöchentliche Live-Gruppen-Coachings, persönliches 1:1-Mentoring und digitalen Austausch via WhatsApp - damit niemand alleine ist oder sich mit Rückschlägen quälen muss. Ein besonderer Wert wird auf das Miteinander und den praxisnahen Austausch gelegt: Durch gezielte Partnervermittlung und das exklusive Netzwerk im Hintergrund kommen Einsteiger schnell zu echten Aufträgen und Erfolgen. "Wir wollen, dass unsere Teilnehmer nicht nur Wissen anhäufen, sondern tatsächlich Erfahrung gewinnen - und das beste Umfeld für nachhaltiges Wachstum und echte Perspektiven erleben."Das Erfolgsversprechen: Transparenz, Sicherheit und attraktive VerdienstmöglichkeitenDer Aufbau eines Nebenerwerbs oder einer neuen Haupteinnahmequelle muss kalkulierbar sein - ansonsten überwiegen schnell Unsicherheit und Enttäuschung. "Wir legen deshalb größten Wert auf Transparenz bei allen Schritten: Jeder weiß schon zu Beginn, welche Provisionen bei welchen Dienstleistungen realistisch sind, welche Aufgaben auf ihn zukommen und wie der Ablauf konkret aussieht", betont Tim Fröhlich.Das Ergebnis: Schon nach den ersten Wochen berichten Einsteiger von ihren ersten abgeschlossenen Verkäufen und den dazugehörigen Prämien. Mit Provisionen, die branchenüblich zwischen 300 und 500 Euro pro Abschluss liegen, ergeben sich bereits mit wenigen Gesprächen monatliche Zusatzeinnahmen im vier- bis fünfstelligen Bereich. Wichtigstes Kriterium bei der Auswahl der Produkte ist, dass die Angebote hochwertig sind, echten Mehrwert für Endkunden bringen und keine aggressiven Verkaufstricks erfordern.Persönlicher Background und Mission: Warum Tim Fröhlich unternehmerische Freiheit neu denktTim Fröhlich weiß selbst, wie es ist, Hürden zu überwinden und Neues zu wagen. Aufgewachsen im ländlichen Bayern, geprägt von traditionellen Werten, studierte er zunächst International Business und sammelte bereits früh Erfahrungen in Eigenprojekten und Nebenjobs. Die Pandemie brachte den Wandel: Ohne Sicherheiten brach er sein Studium ab, stürzte sich in die Selbstständigkeit und erkannte dabei die immer gleichen Sorgen und Fehler bei Gründern und Quereinsteigern."Ich möchte, dass möglichst viele Menschen sich trauen, den ersten Schritt ins Unternehmertum zu gehen - nicht blind, sondern mit Plan, Support und einer klaren Perspektive", betont Tim Fröhlich abschließend. "Unternehmergeist ist keine Frage des Alters, Geschlechts oder der Ausbildung, sondern der Bereitschaft, einen ersten Schritt zu wagen. Wer das kann, findet mit unserem System alles Weitere, was es braucht."Sie möchten endlich finanziellen Spielraum gewinnen, Ihre Unabhängigkeit sichern und ein zukunftsträchtiges, flexibles Online-Business starten? 