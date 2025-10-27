In Europa wurden im dritten Quartal Mittel aus nachhaltigen Fonds abgezogen. In den USA ist das nun bereits das zwölfte Quartal in Folge der Fall. Offene und börsengehandelte nachhaltige Fonds verzeichneten im dritten Quartal 2025 laut der Ratingagentur Morningstar weltweit Nettoabflüsse in Höhe von rund 55 Milliarden US-Dollar. Der Großteil dieser Abflüsse resultierte jedoch aus Rücknahmen bei einer Reihe von in Großbritannien domizilierten Fonds des Anbieters BlackRock, nachdem ein Pensionsfonds beschlossen hatte, Vermögenswerte in von BlackRock verwaltete maßgeschneiderte ESG-Mandate ...

