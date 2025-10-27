Nach Monaten beeindruckender Stärke sind Gold und Silber im Oktober kräftig unter Druck geraten. Besonders der Kursrutsch am 21. Oktober sorgte für Aufsehen. Was Anleger bei den zwei Krisenwährungen nun beachten sollten. Der Gold-Future weckte Crash-Ängste nachdem er innerhalb von lediglich zwei Handelstagen um mehr als acht Prozent absackte, während bei Silber-Future sogar ein Minus von über zwölf Prozent zu Buche schlug. Noch stärkere Bewegungen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.