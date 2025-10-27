Nach Monaten beeindruckender Stärke sind Gold und Silber im Oktober kräftig unter Druck geraten. Besonders der Kursrutsch am 21. Oktober sorgte für Aufsehen. Was Anleger bei den zwei Krisenwährungen nun beachten sollten. Der Gold-Future weckte Crash-Ängste nachdem er innerhalb von lediglich zwei Handelstagen um mehr als acht Prozent absackte, während bei Silber-Future sogar ein Minus von über zwölf Prozent zu Buche schlug. Noch stärkere Bewegungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
