Die eurowest Versicherungsmakler GmbH, ein Spezialmakler fokussiert auf die Kran- und Schwerlastbranche, erweitert nun die ATTIKON Gruppe. Mit dieser Übernahme will ATTIKON seine Position als einer der führenden Anbieter im deutschen Versicherungsmarkt weiter ausbauen. Die ATTIKON Gruppe erweitert ihr Portfolio im Gewerbebereich um ein weiteres Mitglied: die eurowest Versicherungsmakler GmbH. Das teilt das Unternehmen in einer Pressemeldung mit.eurowest hat seinen Hauptsitz in Erftstadt und zählt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact