Norwegens einzige Oberleitungsbusse werden bis zum Ende dieses Jahrzehnts außer Betrieb genommen. Am 1. Oktober haben die Verantwortlichen in Bergen beschlossen, dass die Oberleitungs-Buslinie in der Hafenstadt bis 2030 schrittweise eingestellt werden soll. Dabei wurden die zehn zurzeit in Bergen verkehrenden Trolleybusse erst im Jahr 2018 eingeflottet. Sie stammen von Solaris und pendeln auf Bergens einziger O-Bus-Linie, die gleichzeitig auch die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net