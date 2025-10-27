Die Aktie von Boeing notiert derzeit bei 191 EUR (rund 203 USD) und bleibt trotz eines anhaltenden Arbeitskampfs bemerkenswert stabil. Doch der Konflikt im Defense-Segment zieht sich nun in den vierten Monat - und kostet das Unternehmen Millionen pro Woche. Während die zivile Flugzeugsparte von neuen Bestellungen profitiert, drohen Verzögerungen und Vertragsstrafen im Verteidigungsgeschäft. Die Investoren sind gespalten: zwischen Vertrauen in ...

