Der Goldpreis setzt seine Talfahrt fort und rutscht unter die Marke von 4.000 Dollar. Hoffnung auf eine Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China drückt die Notierungen deutlich. Auch Silber gibt kräftig nach. Ist die Rally der Edelmetalle damit beendet?Der Goldpreis hat am Montag die Verluste der vergangenen Woche fortgesetzt und ist mit der Aussicht auf eine Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China unter 4.000 Dollar gefallen. Am Nachmittag beschleunigte sich der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...