Vorläufige Einigung in Handelsgesprächen zwischen China und USA

Die amerikanischen Indizes reagierten vorbörslich positiv auf die Nachricht.



China und die USA haben im Handelsstreit Fortschritte erzielt. Wie Li Chenggang, Vize-Sekretär des chinesischen Handelsministeriums, mitteilte, haben sich beide Länder auf eine vorläufige Einigung verständigt, die nun intern genehmigt werden muss. Konkrete Details wurden bislang nicht bekanntgegeben. Damit steigen die Chancen auf ein Abkommen kurz vor dem anstehenden Treffen zwischen den USA und China in der kommenden Woche in Südkorea.



US-Finanzminister Bessent machte zudem den amerikanischen Sojabohnenbauern Hoffnung, dass der chinesische Importstopp bald aufgehoben werden könnte. Außerdem seien wichtige Punkte geklärt worden, damit der TikTok-Deal abgeschlossen werden kann. Die chinesische Social-Media-Plattform muss ihr US-Geschäft verkaufen.





















