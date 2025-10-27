Fed-Entscheid & Big Tech Earnings: Marktausblick Börse für DAX, Dow, Kryptos, Gold & Aktien

Anzeige / Werbung

Zum Start dieser Handelswoche blicken wir auf zahlreiche Impulse aus den USA, Europa und Asien. Nach den jüngsten Inflationsdaten der USA rückt die Zinssenkung der Federal Reserve am Mittwochabend klar in den Fokus, während die EZB die Zinsen voraussichtlich stabil belässt. Der DAX startet in einer Konsolidierungsphase oberhalb der Schlüsselmarke von 24.000, während die US-Indizes bereits neue Allzeithochs markieren und der Nasdaq, Dow Jones und S&P 500 auch zum Wochenstart kräftige Zugewinne verzeichnen. Parallel sorgt die potenzielle Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China für positive Stimmung, die die Märkte im frühen Handel stützt.

Am Rohstoffmarkt zeigen Öl und Gold leichte Korrekturen nach den vorangegangenen Aufwärtsbewegungen, während Kryptowährungen wieder über entscheidende Marken wie 112.000 US-Dollar für Bitcoin und 4.000 US-Dollar für Ethereum zurückkehren. Spannend bleibt die Frage, ob diese Unterstützungen halten und den Weg für neue Jahreshochs ebnen können.

Im zweiten Teil werfen wir einen Blick auf die Tops und Flops der Vorwoche: Exxon, Warner Bros. Discovery und Intuitive Surgical gehörten zu den Gewinnern, während Netflix, T-Mobile und AT&T Schwäche zeigten.

Im Fokus der neuen Quartalsberichtssaison stehen Big Tech-Werte wie Meta, Microsoft, Alphabet, Amazon und Apple, deren Zahlen diese Woche nachbörslich veröffentlicht werden. Rückblickend überraschten Tesla, Netflix, Intel und IBM mit teils starken Umsätzen, teils enttäuschenden Gewinnen - so zeigte Tesla trotz Umsatzrekord einen Gewinneinbruch, während Netflix nach solide erwarteten Umsätzen deutliche Rücksetzer verzeichnete. Intel und IBM überzeugten hingegen mit stabilen Ergebnissen und angehobenen Prognosen.

