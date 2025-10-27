EQS-News: Bilfinger SE / Schlagwort(e): Aktienrückkauf/Aktienrückkauf

27.10.2025 / 17:06 CET/CEST

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten VO (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien - 40. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 20. Oktober 2025 bis einschließlich 24. Oktober 2025 wurden insgesamt 10.976 Stück Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Bilfinger SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 20. Januar 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 für den 21. Januar 2025 mitgeteilt wurde.

Rückkauftag Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs [EUR] 20.10.2025 2.172 97,1287 21.10.2025 2.177 96,9210 22.10.2025 2.202 95,7955 23.10.2025 2.218 95,1075 24.10.2025 2.207 95,5207

Die Geschäfte sind in detaillierter Form auf der Internetseite der Bilfinger SE veröffentlicht (http://www.bilfinger.com).

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 21. Januar 2025 bis einschließlich 24. Oktober 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf 569.038 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Bilfinger SE erfolgt durch eine von der Bilfinger SE beauftragten Bank ausschließlich über die Börse.