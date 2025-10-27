© Foto: Unsplash

Tom Lee von Fundstat nennt vier Gründe, warum der S&P 500 sich möglicherweise auf einen bedeutenden Ausbruch vorbereiten könnte, noch bevor das Jahr zu Ende geht.Lee erklärt, dass starke Quartalszahlen, eine lockerere Geldpolitik der US-Notenbank, positive Nachrichten zu dem Regierungsstillstand und Entschuldungsmaßnahmen eine "perfekte Sturm"-Situation für Aktien schaffen könnten. "Wir treten in die letzten kritischen zehn Wochen des Jahres ein - zu einer Zeit, in der nicht nur die Unternehmensgewinne gut sind, sondern wir auch eine Fed haben, die sich in einem Lockerungszyklus befindet. Ich denke, es wird irgendwann positive Nachrichten zum Shutdown geben", sagte er gegenüber CNBC. …