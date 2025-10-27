FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 28. Oktober 2025



TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 GBR: HSBC Holdings, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Ceconomy, Q4-Umsatz

07:00 DEU: Siltronic, Q3-Zahlen

07:00 CHE: SIG Group, Q3-Umsatz

07:00 CHE: Novartis, Q3-Zahlen

07:00 FRA: Air Liquide, Q3-Umsatz

07:00 FRA: Capgemini, Q3-Umsatz

07:30 DEU: Symrise, Q3-Zahlen

07:30 FRA: BNP Paribas, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Danone, Q3-Umsatz

07:30 NLD: KPN, Q3-Zahlen

07:30 SWE: Alfa Laval, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Anglo American, Q3-Umsatz

08:15 ESP: Iberdrola, Q3-Zahlen

10:55 USA: UnitedHealth Group, Q3-Zahlen

11:00 USA: UPS, Q3-Zahlen

12:00 USA: American Tower, Q3-Zahlen

12:15 USA: PayPal, Q3-Zahlen

14:00 DEU: Deutsche Börse, Analystenkonferenz zu Q3

17:45 CHE: Temenos Group, Q3-Zahlen

18:00 NLD: ASM International, Q3-Zahlen

21:00 CHE: Logitech, Q2-Zahlen

21:00 USA: Booking Holdings, Q3-Zahlen

21:00 USA: Visa, Q4-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Amadeus Fire, Q3-Zahlen (Call am 29.10.25 um 8.30 h) USA: Corning, Q3-Zahlen

USA: Electronic Arts, Inc, Q3-Zahlen

USA: Edison International, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

06:00 EUR: Acea Kfz-Erstzulassungen 9/25

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 11/25

10:00 ITA: Produzentenvertrauen 10/25

14:00 USA: FHFA-Hauspreisindex 8/25

15:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 10/25

15:00 USA: Verbrauchervertrauen 10/25



SONSTIGE TERMINE

DEU: GRIDexpo - Internationale Fachmesse für intelligente Stromnetze, Düsseldorf Die erstmals ausgerichtete Messe soll eine Plattform für Technologien rund um die Stromnetze der Zukunft sein. Der Zentralverband der Elektroindustrie (ZVEI) ist strategischer Partner.

DEU: Außenwirtschaftstag des Bundeswirtschaftsministerium zu Chancen für die deutsche Außenwirtschaft im geopolitischen Spannungsfeld mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), Berlin °



