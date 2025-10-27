Volkswagen konnte in letzter Minute einen Produktionsstopp verhindern - doch das Chip-Dilemma ist damit nicht gelöst. Ferdinand Dudenhöffer spricht über die neue Chip-Krise der Autoindustrie.Nachdem der niederländische Zulieferer Nexperia - mit Verbindungen nach China - durch geopolitischen Druck ins Visier westlicher Regierungen geraten ist, offenbart sich die strukturelle Abhängigkeit der deutschen Autoindustrie von asiatischen Lieferketten. "Das ist Krisenmanagement, keine Strategie", sagt Automobilexperte Ferdinand Dudenhöffer im Gespräch mit wO TV. Die Lage sei ernst, nicht nur bei VW. "Diese Billigchips stecken überall drin - vom Fensterheber bis zur Waschmaschine." Der von VW …